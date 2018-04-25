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Украинские следователи вышли на связь с беглым депутатом, обвиняющим Порошенко в коррупции
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Украинские следователи вышли на связь с беглым депутатом, обвиняющим Порошенко в коррупции 

ТАСС 21 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
КИЕВ, 25 апреля. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) связалось с бежавшим за рубеж депутатом Верховной рады Александром Онищенко для получения оригиналов записей его бесед с президентом Петром Порошенко, которые якобы доказывают причастность главы государства к коррупционным схемам. Об этом в среду на брифинге сообщил директор НАБУ Артем Сытник.
"Я не буду скрывать, сейчас детективы общаются с Онищенко путем переписки", — сказал он. По словам Сытника, НАБУ неоднократно обращалось к Онищенко с просьбой передать оригиналы записей, но так их и не получило.
Ранее украинские СМИ частично опубликовали запись разговора Онищенко и Порошенко. В нем речь шла о том, что бывший министр экологии страны Николай Злочевский сумел договориться с президентом о закрытии ряда уголовных дел против него в обмен на долю в бизнесе. Этой истории сам депутат посвятил главу в своей книге о коррупции действующего президента под названием «Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе». В частности, как уверяет Онищенко, Порошенко получил от Злочевского долю в газодобывающей компании «КУБ-Газ», владеющей пятью лицензиями на добычу и одной лицензией на разведку месторождений на востоке Украины.
Онищенко также обвинял Порошенко в том, что тот в первые два года президентства для укрепления власти открыто подкупал депутатов парламента, которые затем голосовали за нужные ему кадровые назначения и законопроекты. По словам депутата, деньги президент передавал в здании своей администрации.
В декабре 2016 года НАБУ открыло уголовное дело по заявлениям Онищенко о подкупе депутатов Верховной рады. Тогда Сытник также говорил, что ждет от депутата доказательств.
В администрации президента Украины неизменно называет ложью все заявления беглого депутата, в отношении которого на Украине заведено дело о мошенничестве с государственными средствами в крупных размерах. В настоящее время Онищенко скрывается в Испании, власти которой в ноябре прошлого года отказали Киеву в его выдаче. Сам депутат сообщал, что уже передал США весь компромат на Порошенко, который записывал в течение года.
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