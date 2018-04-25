Депутат Рады Онищенко пока не передал оригинал «компромата» на Порошенко

Ранее Онищенко в эфире ток-шоу «Украинский формат» на телеканале NewsOne обнародовал аудиозапись, где он якобы обсуждает с президентом Украины Петром Порошенко вопрос о закрытии уголовного дела в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского. Как заявил Онищенко в эфире ток-шоу, на записи слышно, как он договаривался с Порошенко о закрытии криминального дела против Злочевского, который предложил в обмен долю компании, которая добывает газ на Украине. По его словам, запись была сделана в 2016 году в администрации президента . Антикоррупционное бюро Украины заявило, что готово изучить аудиозаписи с «компроматом» на Порошенко.

"Для того, чтобы установить (подлинность записи — ред.), нужно, чтобы эти условные пленки попали в уголовное производство и в дальнейшем были проведены экспертные исследования. И этот процесс зависит не столько от правоохранительных органов , а в первую очередь от самого Онищенко. Пока что согласия на передачу законным способом этих пленок мы от него не получили", — сказал Сытник на брифинге в среду.

По его словам, детективы общаются с Онищенко путем переписки, однако «кроме общих фраз не услышали ничего конкретного».

"На этих пленках и он фигурирует как соучастник. Не знаю, понимает он это или нет, но когда разговор доходит до конкретных показаний, конкретных лиц, начинается непонятная игра с его стороны", — добавил Сытник.

Против Онищенко возбуждено дело по статье «хищение госимущества в особо крупных размерах». По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служебные лица ряда предприятий, в том числе компании «Укргаздобыча» при содействии Онищенко, получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов.

Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, перед этим он покинул Украину. Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации на Украине.