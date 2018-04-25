Украинский народный трибунал в ДНР? Вы шутите?

Это суд по расследованию преступлений украинских властей на востоке Украины , созданный инициативной группой, объединившей представителей ДНР и ЛНР.

На страничке трибунала немалый перечень киевских карателей, пропагандистов и их пособников; в планах — рассмотрение преступлений Порошенко, Турчинова, Полторака, Муженко, Авакова и прочих заслуженных лиц современной Украины.

Трибунал над преступниками — нужное дело, никто не возразит.

Идея трибунала возникла после первых же преступлений украинских узурпаторов, когда их сходство с фашистскими режимами стало очевидным. Параллель с Нюрнбергом напрашивалась после Одессы 2 мая, после жестокого подавления Краматорска , после всего того, что творили киевские фашисты на донбасской земле. Идея трибунала была понятна по сути и по назначению.

То, что получилось с ее воплощением, пока не понятно с любой стороны. Причин тому несколько. И первая вполне очевидна — это название.

Простите, но при чем тут «украинский»? Созданный по принципу какого-нибудь правительства в изгнании? Это не самая удачная и уместная ассоциация для трибунала. Однако никакой другой возникнуть и не может. Любые попытки сделать отсылку к тому, что это, дескать, украинцы судят своих преступников, вдребезги разбиваются об объективную реальность: украинцы в Киеве, во Львове и даже в Харькове и Одессе никого не судят.

Одна их (пусть и не очень большая) часть активно поддерживает киевский режим, другая часть живет в оккупации — какой уж там суд. Вряд ли «украинский» в названии трибунала указывает на национальную принадлежность, верно? Как-то это не к лицу борцам с фашизмом.

Да и председатель трибунала недвусмысленно указывает: мы-де граждане Украины, и подсудимые наши граждане Украины, и работаем мы по украинским законам. Что же, это прекрасно! Только тогда вам — на Украину.

Донецке украинским законам не место, как мне кажется. Потому что сегодня украинские законы — это законы фашизированного государства; других украинских законов сегодня нет.

Как минимум несвоевременным выглядит слово «Украинский» в названии трибунала; и если уж придираться, то по украинским законам судить президента страны не может никакой трибунал.

А народный трибунал должен был бы опираться исключительно на международное право, адаптированное по образцу Нюрнбергского процесса.

Но дело не только в этом. Вы, возможно, обратили внимание на то, что заседания этого трибунала почти не освещаются в прессе. Медийный эффект этого мероприятия — ну-ле-вой. Сообщают о трибунале в основном сайты ДНР, иногда — сайт ТАСС.

Почему? Потому что всем безразличен этот трибунал. Даже, рискну предположить, пострадавшим. И не потому, что сама идея безразлична, а потому, что трибуналу попросту не верят. Любым трибуналам сегодня, как и любым «правительствам в изгнании», не верят. И это справедливо, ведь никакой результативности трибунал в сегодняшней своей форме иметь не может.

Почему? Потому что трибунал — это только одна часть работоспособной, эффективной системы. Кроме тех, кто судит, нужны те, кто собирает материалы (отдельные поисковые комплексные группы, составленные из юристов, криминалистов, журналистов и т. д.), и, конечно, те, кто будет доставлять преступников на скамью подсудимых. Нужна команда, которая после сбора необходимых материалов и документов доставит в Донецк Авакова, Полторака, Муженко — и так до конца списка. Нет команды — нет эффекта у трибунала. До тех пор, пока эта нужная идея не реализуется комплексно, она не будет реализована вообще.

ПС: вот вам иллюстрация эффективности УНТ.