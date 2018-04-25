МИД Венгрии: Будапешт продолжит блокировать сближение Киева с НАТО 

Венгрия продолжит блокировать проведение саммитов «Украина-НАТО», несмотря на оказываемое внешнее давление. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел страны Петера Сиярто, распространенном его пресс-службой.
"Венгрия не будет поддаваться международному давлению и жертвовать правами венгерского народа, живущего на Украине, на алтаре геополитических интересов. Венгрия продолжит налагать вето на вступление Украины в НАТО, пока она не восстановит права, которые ранее предоставлялись национальным меньшинствам. Если бы Венгрия склонялась к давлению и «отказалась» от права вето, она осталась бы без инструментов для защиты прав венгров, проживающих на Украине", — заявил Сиярто.
Также, по словам министра, он считает попытки давления на Венгрию «несправедливыми», поскольку считает виновницей сложившейся ситуации именно Украину и принятый Верховной Радой закон «Об образовании», ущемляющий интересы венгерского меньшинства, проживающего на Закарпатье.
Петер Сиярто также пообещал проинформировать европейских коллег о позиции Будапешта по этому вопросу в ходе предстоящей министерской встречи ЕС в Брюсселе 27 апреля. Напомним, ранее Венгрия наложила вето на проведение заседания комиссии «Украина-НАТО» на уровне министров иностранных дел. Она также должна была пройти в Брюсселе 27 апреля.