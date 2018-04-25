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Надгробия с еврейского кладбища использовали в качестве уличных бордюров в Волынской области
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Надгробия с еврейского кладбища использовали в качестве уличных бордюров в Волынской области 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На Украине второй год подряд регистрируют самое большое число антисемитских акций среди всех стран бывшего СССР.
В городе Горохов Волынской области уличные бордюры оказались мацевами — надгробиями с еврейского кладбища. Первыми на это обратили внимание местные жители, о чем сообщили представителям еврейской общины. Выехав на место они обнаружили более сорока фрагментов надгробий.
Пока решается вопрос о перемещении мацев обратно на кладбище, представители общины подсчитывают количество антисемитских акций на Украине. По их данным, второй год подряд там регистрируется наибольшее число подобных происшествий среди всех стран бывшего СССР. При этом власти никак не расследуют такие инциденты, более того в ряде случаев потакают радикалам пропагандирующим нацизм.
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