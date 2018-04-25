Turkish Airlines отказалась от планов летать в Днепр и Ивано-Франковск

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина» , об этом сообщил вице-президент компании по продажам в Восточной Европе и Балканском регионе Эмре Меневше на пресс-конференции, посвященной 25-летию деятельности авиакомпании в Украине , в Киеве в среду.

"Нет, у нас пока нет таких планов", — ответил он на вопрос агентства.

Ранее в СМИ сообщалось, что Turkish Airlines не может выполнять полеты в Ивано-Франковск и Днепр из-за технического состояния взлетно-посадочных полос в аэропортах этих городов, что накладывало определенные ограничения на выполнение полетов.

"Мы готовы возобновить рейсы в Днепр в ближайшее время, но ожидаем официального разрешения от аэропорта. Аэропорт не назвал сроки решения данных технических проблем", — отмечал в июле 2016 года в интервью агентству директор представительства Turkish Airlines в Киеве Динчер Сайиджи.

Он отмечал, что в аэропорту Ивано-Франковска были проблемы со взлетно-посадочной полосой. С учетом данных ограничений авиакомпания готова была перейти на выполнение рейсов в данный аэропорт на самолетах типа Embraer-195, но от аэропорта разрешение на выполнение данных рейсов не поступило.

Turkish Airlines (Türk Hava Yolları, THY) создана в 1933 году с флотом из пяти самолетов. На сегодня располагает воздушным флотом из 326 пассажирских и грузовых самолетов.

Turkish Airlines осуществляет рейсы по 302 направлениям (49 внутренних, 253 международных), являясь первой в Европе и четвертой в мире авиакомпанией по количеству направлений.

Компания входит в Star Alliance — крупнейший глобальный альянс авиакомпаний, предлагающий клиентам перелеты по всему миру, согласно единым стандартам обслуживания.