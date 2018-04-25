Ещё
Turkish Airlines отказалась от планов летать в Днепр и Ивано-Франковск
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве ожидают новый ураган
В Москве ожидают новый ураган

Turkish Airlines отказалась от планов летать в Днепр и Ивано-Франковск 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», об этом сообщил вице-президент компании по продажам в Восточной Европе и Балканском регионе Эмре Меневше на пресс-конференции, посвященной 25-летию деятельности авиакомпании в Украине, в Киеве в среду.
"Нет, у нас пока нет таких планов", — ответил он на вопрос агентства.
Ранее в СМИ сообщалось, что Turkish Airlines не может выполнять полеты в Ивано-Франковск и Днепр из-за технического состояния взлетно-посадочных полос в аэропортах этих городов, что накладывало определенные ограничения на выполнение полетов.
"Мы готовы возобновить рейсы в Днепр в ближайшее время, но ожидаем официального разрешения от аэропорта. Аэропорт не назвал сроки решения данных технических проблем", — отмечал в июле 2016 года в интервью агентству директор представительства Turkish Airlines в Киеве Динчер Сайиджи.
Он отмечал, что в аэропорту Ивано-Франковска были проблемы со взлетно-посадочной полосой. С учетом данных ограничений авиакомпания готова была перейти на выполнение рейсов в данный аэропорт на самолетах типа Embraer-195, но от аэропорта разрешение на выполнение данных рейсов не поступило.
Turkish Airlines (Türk Hava Yolları, THY) создана в 1933 году с флотом из пяти самолетов. На сегодня располагает воздушным флотом из 326 пассажирских и грузовых самолетов.
Turkish Airlines осуществляет рейсы по 302 направлениям (49 внутренних, 253 международных), являясь первой в Европе и четвертой в мире авиакомпанией по количеству направлений.
Компания входит в Star Alliance — крупнейший глобальный альянс авиакомпаний, предлагающий клиентам перелеты по всему миру, согласно единым стандартам обслуживания.
В Украину компания выполняет рейсы из Стамбула в Киев, Херсон, Запорожье, Харьков, Одессу и Львов.
РЖД-Партнер: последние новости
С начала 2018 года на сети Укрзализныци было украдено более 1 тыс. вагонных комплектующих Литва не торопится с запуском поезда из Киева в Ригу SkyUp объяснила задержку получения сертификата эксплуатанта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру431
«Нафтогаз» пригрозил полномасштабным конфликтом с РФ124
За С-400 выстроилась очередь52
Минтруд успокоил россиян40
Украинцы сгубили гордость советской промышленности77
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:44
Огромный тоннель террористов нашли в Сирии
Армия Общество
00:39
«Нафтогаз» пригрозил полномасштабным конфликтом с РФ
Экономика
00:52
Минтруд успокоил россиян
Личный счет Экономика
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение