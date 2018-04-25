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Сторонники Саакашвили на митинге в Киеве потребовали импичмента Порошенко
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Сторонники Саакашвили на митинге в Киеве потребовали импичмента Порошенко 

РИА Новости 52 минуты назад
КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Сторонники бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили проводят у здания администрации президента в Киеве в среду митинг с требованием импичмента украинского президента Петра Порошенко.
Участники митинга соорудили сцену на пересечении улицы Институтской и Банковой, на которой находится администрация Порошенко. Со сцены выступают соратники Саакашвили. Также участники митинга держат плакаты с лозунгами за импичмент президента. Они принесли с собой металлические бочки, по которым периодически бьют палками. Среди участников ходит митингующий в костюме Порошенко на плечах «у обычного украинца» и раздает конфеты.
Полиция перекрыла улицу Банковую, поэтому митингующие не могут пройти ближе к зданию администрации президента. Митинг проходит спокойно.
Власти Украины в феврале выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года. Защита Саакашвили подала в полицию заявление о похищении и незаконном выдворении политика.
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