Сторонники Саакашвили на митинге в Киеве потребовали импичмента Порошенко

Участники митинга соорудили сцену на пересечении улицы Институтской и Банковой, на которой находится администрация Порошенко. Со сцены выступают соратники Саакашвили. Также участники митинга держат плакаты с лозунгами за импичмент президента. Они принесли с собой металлические бочки, по которым периодически бьют палками. Среди участников ходит митингующий в костюме Порошенко на плечах «у обычного украинца» и раздает конфеты.

Полиция перекрыла улицу Банковую, поэтому митингующие не могут пройти ближе к зданию администрации президента. Митинг проходит спокойно.