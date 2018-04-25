Бортник: Саакашвили переварила «теневая Украина»

Сам Саакашвили пытается напоминать о себе. Помимо обращения к армянам по поводу произошедших в стране перемен и с призывом объединиться вокруг лидера оппозиции Никола Пашиняна, Саакашвили не забывает и об Украине.

В недавнем сюжете британской ВВС он рассказывает о том, что Порошенко якобы покрывает коррупцию в Одессе и призывает Запад бороться с украинскими коррупционерами.

«Западные правительства должны предпринять все, что могут», — заявил Саакашвили.

Издание Ukraina.ru попросило политолога Руслана Бортника рассказать о реальных перспективах Саакашвили как политика.

— Сегодня запланирована очередная акция в поддержку господина Саакашвили и импичмента президента. Какое место Саакашвили занимает в сегодняшней украинской политической повестке дня и почему есть те, кто его поддерживает до сих пор?

— Вокруг Саакашвили осталась небольшая команда, которая ищет возможности использования имени Саакашвили для победы на парламентских выборах, получения депутатских мест. Поэтому какая-то попытка поддержать его в информационной среде есть. Но это просто усилия команды по сохранению электоральной привлекательности и перспективности в рамках парламентской избирательной кампании на Украине.

— А есть ли у самого Саакашвили шансы?

— Он сошел с политической арены на периферию, какой-либо активности не демонстрирует. В такой ситуации шансов у него нет. Но, думаю, ближе к выборам Саакашвили попытается вернуться в страну, чтобы создать некие информповоды. Если не предпримет что-либо экстраординарное, можно сказать, что он уже проиграл украинской политической системе.

— В чем смысл этих попыток?

— Пока — сохранить информационное присутствие.

— Дело в том, что параллельно он пытается участвовать в политике Грузии , обращаясь с одних площадок к украинцам, а с других — к грузинам…

— Он пытается найти свое место, обнаружить перспективы в любой из политических систем — украинской или грузинской. Сегодня он в значительной мере, конечно, изолирован от этих систем, не может вернуться ни на Украину, ни в Грузию, глубоко это переживает и все-таки вынашивает планы. Ему по большому счету все равно, куда возвращаться — в Грузию или на Украину — он хочет вернуться в политику.

— В целом Саакашвили перспективен как политик?

— Максимум, на что он может рассчитывать, это прохождение в парламент в качестве депутата, но без шансов что-либо возглавить.

— Даже несмотря на то, что он не гражданин Украины?

— Да. Суды могут что-либо переиграть, вернуть ему гражданство. Небольшие шансы у него сохраняются.

— Почему Украина стала «могилой» для перспективных политиков, проверенных в том числе и за рубежом?

— Причина в инерции политической системы, существовании огромной «теневой Украины» — союза олигархов и политических элит. Это то болото, в котором увязает не то, что Саакашвили, но и европейцы, и американцы. Эта «теневая Украина» просто переварила Саакавшили.