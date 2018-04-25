ВСУ обстреливают нас из запрещенного оружия — глава поселка Зайцево о действиях Киева

Как рассказала глава администрации поселка Зайцево Ирина Дикун, ВСУ ведут обстрелы из крупнокалиберных орудий 120 мм и 152 мм.

Глава администрации поселка Зайцево Ирина Дикун сообщила об обстрелах поселка со стороны ВСУ. По ее слова, украинская армия применяет против мирных жителей крупнокалиберное орудие, запрещенное Минскими соглашениями.

«Каждый день (киевские власти) «заботятся» о нас, обстреливая мой поселок, «дарят» моим жителям страх, ужас и непонимание, куда в следующий раз попадет и кто будет ранен или погибнет из моих односельчан. Никакой помощи от них ждать не приходится, мы получаем только постоянные обстрелы с крупнокалиберных орудий 120-мм и 152-мм — то есть тех, которые запрещены Минскими соглашениями», — отметила Дикун в эфире ток-шоу «Особая статья» на телеканале «Звезда»

Она также рассказала о недавнем обстреле со стороны ВСУ, под который попал автобус, перевозивший школьников. По словам главы администрации Зайцево, силовики знали расписание школьного автобуса.

«Украинская сторона прекрасно знает, что в 12:30 к нам приходит автобус со школьниками, начался обстрел разрывными снарядами», — вспомнила Дикун.

К счастью, в момент обстрела рядом с автобусом находились ополченцы, которые прикрыли детей.

«Один военнослужащий погиб, его не довезли даже больницы. Все дети остались живы, но были сильно напуганы», — рассказала Дикун.

Ранее украинские силовики вновь открыли огонь по поселку Зайцево, в результате которого полностью сгорела местная больница. Обстрелы велись 19 и 22 апреля. СК РФ уже возбудил по этим фактам уголовные дела по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».