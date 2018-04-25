Украина только в начале пути

После Евромайдана и Революции Достоинства 2013-2014 гг. Украина оказалась на передовой борьбы между силами с одной стороны путинизма, который я определяю, как комбинацию популизма, национализма и авторитаризма, а с другой стороны — европейской модели либеральной демократии. И я думаю, что успех Украины имеет значение далеко за пределами Украины.

Украина сама по себе является большой и важной страной, но, я думаю, что остальная часть региона смотрит, как эта страна развивается, и сможет ли она на самом деле осуществить переход к подлинно современному государству. И если она потерпит поражение, это будет удручающим событием для всего региона. Россия делает все возможное, чтобы подтачивать Украину. Поскольку, если Украина станет успешной, она будет служить маяком надежды для многих других стран Европы и мира.

Об успехах и поражениях Украины

Каждый раз, когда я приезжаю сюда, я выезжаю большим оптимистом, чем когда просто наблюдаю за Украину извне, потому что встречаюсь с большим количеством молодых реформаторов, с людьми, которые действительно хотят изменить Украину. Это люди, с которыми я работаю, с которыми стараюсь держать контакт, и они очень вдохновляют. Но у них есть настоящие вызовы. Думаю, к этому времени Украина сделала много важных реформ в сфере экономики. Например, важная реформа газового рынка, стабилизация банковской системы и работа Центрального банка , хотя там остается еще много задач.

Одна из больших проблем заключается сейчас в вопросе коррупции и способности государства обеспечить качество публичных услуг, которые ожидаются украинцами, и на которые они надеются. Думаю, есть осознание того, что Оранжевая революция потерпела поражение, поскольку то правительство не могло дать результата. Оно не могло дать результата относительно своих демократических обещаний, поэтому вы и имели возвращение к власти Януковича. Важно, чтобы эта история не повторилась. То есть, есть причины как для оптимизма, так и для того, чтобы быть осторожным.

О коррупции

Коррупция — является политической проблемой. Почему в таких обществах, как Украина, так высока коррупция? Потому что это в интересах коррупционеров удерживать статус-кво, держать вещи неизменными, поскольку они получают от этого выгоду. И в конце концов это становится политической борьбой, целью которой является устранение целого пласта коррумпированных политиков и чиновников и замена их на людей, которые хотят служить интересам общества. И это борьба, которая может длиться достаточно долго, потому что коррупция постоянно усиливает сама себя. Люди служат своему частному интересу через взятки и поиск монопольной ренты, и это дает им больше власти удерживаться на своих позициях, поэтому очень важны выборы, в следующем году у вас важные выборы на Украине, и выбор, который сделают люди, будет очень важным, потому что вы хотите иметь новый набор лидеров, которые не будут частью этой коррумпированной системы.

О гражданском обществе

Украина имеет мощное гражданское общество, оно впечатляющее. Это люди, которые были ответственны за Революцию Достоинства, которые толкали правительство, мониторили его и требовали изменений извне. Но мысль, которую я хочу доказать своим молодым друзьям — что если переход сделан, и появляется возможность создать настоящую демократию, вы не можете это сделать из гражданского общества. Гражданское общество остается очень важным, но демократия касается применения власти. И если все люди внутри остаются коррумпированными, некомпетентными, либо имеют неправильные идеи, то вы никогда не будете иметь успешной демократии. Поэтому я поощрял своих друзей извне идти в правительство и да, в чем-то «испачкать свои руки». Это долгий процесс и проблема в том, что их недостаточно. Они должны строить свои сети и должны иметь опыт этого применения власти. И это единственный путь в течение длительного времени, как Украина может получить хорошее правительство.

О том, что нужно Украине