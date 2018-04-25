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Сотрудника СБУ задержали за взятку
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Сотрудника Службы безопасности Украины задержали за взятку 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало за взятку сотрудника главного управления Службы безопасности в городе Киев, сообщила в среду пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.
"Служба безопасности Украины предоставляет полное содействие НАБУ по уличенному во взятке сотруднику столичного главка СБУ", — написала Гитлянская на странице в Facebook.
По ее словам, с июня 2015 году в СБУ начали работу по "очистке" ведомства "от предателей и коррупционеров".
"За три года нами зарегистрировано 89 уголовных дел в отношении сотрудников службы, 26 из них уже переданы в суд, по 21 есть приговоры", — добавила Гитлянская.
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