Сотрудника СБУ задержали за взятку

Сотрудника Службы безопасности Украины задержали за взятку

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало за взятку сотрудника главного управления Службы безопасности в городе Киев, сообщила в среду пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская

"Служба безопасности Украины предоставляет полное содействие НАБУ по уличенному во взятке сотруднику столичного главка СБУ", — написала Гитлянская на странице в Facebook.

По ее словам, с июня 2015 году в СБУ начали работу по "очистке" ведомства "от предателей и коррупционеров".