Почему после развала СССР ядерное оружие оставила себе только Россия

Одним из самых болезненных вопросов после распада СССР стал раздел военного имущества бывшей Советской армии. Особенно остро стояла проблема принадлежности колоссального ядерного арсенала. Вывоз смертоносного оружия на территорию России прошел в целом без особых помех. Тем не менее с одной из бывших республик возникли трудности.

Ядерный аспект

Белоруссии и Казахстана. Численность советского ядерного арсенала на конец 1990 года, согласно данным американской организации Arms Control Association, составляла более 10 200 ядерных боезарядов. После распада СССР количество ядерных держав в СНГ формально увеличилось до четырех, так как помимо России стратегические силы остались на территориях новых независимых республик — Украины

Китая и В руках у Киева оказались 1240 боеголовок индивидуального наведения. Алма-Ате достался арсенал немного поменьше, но тоже внушительный — 1040 ядерных зарядов. Это было больше, чем ядерные арсеналы Франции Великобритании вместе взятые.

Позиция России

Изначально Российская Федерация не намеревалась единолично контролировать все стратегические вооружения распадавшегося СССР. Так, 21 декабря 1991 года четыре государства подписали в Алма-Ате договор о совместных мерах по контролю над ядерным оружием. Спустя девять дней в Минске страны-члены СНГ заключили соглашение о необходимости создания Объединенного командования стратегическими силами бывшего СССР. Однако в промежутке между подписанием этих двух договоров, 25 декабря 1991 года, президент России Борис Ельцин получил от Михаила Горбачева так называемый ядерный чемоданчик. Российский лидер стал единоличным обладателем символического ключа от стратегического арсенала СССР. Четвертый пункт соглашений, заключенных в Минске, гласил, что отныне решение об использовании ядерного оружия должно приниматься президентом России, но при условии обязательного согласования с главами Украины, Белоруссии и Казахстана, а также консультирования с другими членами СНГ.

Вместе с тем как среди членов Содружества, так и в западных странах росла уверенность, что никто из постсоветских республик не сможет обеспечить надлежащее хранение и безопасность ядерных зарядов, кроме России. Вопрос отсутствия единого управления стратегическим оружием бывшего СССР вызывал серьезное беспокойство в США и Европе.

В итоге реального объединенного командования стратегическими силами так и не было создано. Первая половина 1992 года стала временем жесткого противостояния министра обороны России Павла Грачева с последним министром обороны СССР Евгением Шапошниковым , который занимал также во многом формальный пост главнокомандующего Объединенными вооруженными силами СНГ. Вскоре этот орган был вытеснен на обочину, минобороны России взяло вопросы стратегического вооружения бывшего СССР под свой контроль. И к концу 1992 года управление стратегическими ядерными силами в реальности осуществлялось исключительно Москвой, без участия Киева, Минска и Алма-Аты.

В июне 1992 года государства-члены СНГ поддержали намерение России подписать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Кроме того, они заявили о желании присоединиться к соглашению, причем в качестве неядерных государств. Таким образом, Киев, Минск и Алма-Ата подтвердили свою готовность добровольно отказаться от доставшихся им стратегических арсеналов. Москве потребовалось еще несколько лет, чтобы полностью вывезти ядерное оружие в Россию. К 1996 году стратегических арсеналов в Белоруссии и Казахстане не осталось. Сложнее дела обстояли с Украиной.

Безъядерная Украина

В получившей независимость 50-миллионной республике были сильны настроения в пользу превращения Украины в мощную державу, обладающую океанским флотом и стратегическими ядерными силами. Бывший министр юстиции Незалежной Сергей Головатый тогда прямо заявлял, что ядерное оружие необходимо Киеву для «сдерживания России». В свою очередь тогдашний президент Украины Леонид Кравчук выражал сомнение, что Россия обладает достаточными мощностями для уничтожения передаваемого ей ядерного оружия. И все-таки при посредничестве Вашингтона Киев удалось убедить в необходимости передачи стратегических арсеналов Москве. В январе 1994 года в Трехстороннем заявлении лидеров США, России и Украины Киев подтвердил свой неядерный статус.