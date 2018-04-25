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Украинского омбудсмена осудили за коррупцию
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Украинского омбудсмена осудили за коррупцию 

Деловая газета «Взгляд» 24 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова привлечена к административной ответственности по статье о коррупции, сообщает пресс-служба украинского национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Так, Денисова в марте 2018 года, «совершив действия в условиях реального конфликта интересов, которые заключались в непосредственном участии в обсуждении и в голосовании на пленарном заседании (…) Верховной Рады Украины по вопросу (…) о назначении указанного лица на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, нарушила требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, установленные статьей 28 Закона», передает ТАСС.
Согласно украинскому кодексу об административных правонарушениях, на Денисову будет наложен штраф в размере от 200 до 400 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 130 до 260 долларов).
Людмила Денисова была назначена на должность уполномоченного парламента Украины по правам человека 15 марта 2018 года.
В данный момент она является депутатом Рады, членом фракции «Народный фронт».
Многие украинские депутаты выступали против ее кандидатуры, подчеркивая, что эту должность должно занимать лицо, не состоящее в какой-либо партии. Однако, по словам Денисовой, она уже написала заявление о выходе из партии, «чтобы все было по процедуре».
Ранее госдеп США в докладе о правозащитной деятельности ведомства за 2017 год обвинил Украину в широкомасштабной коррупции на правительственном уровне.
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