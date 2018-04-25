Второй энергоблок Ровенской АЭС подключили к сети после ремонта

"Двадцать пятого апреля в 05.36 (совпадает с мск — ред.) после завершения среднего планового ремонта подключен к сети турбогенератор ТГ-4 энергоблока №2 (ВВЭР-440) Ровенской АЭС. По состоянию на 09.00 мощность энергоблока достигла 50% номинальной. Продолжаются ремонтные работы на ТГ-3", — говорится в сообщении на сайте компании.

Второй энергоблок Ровенской АЭС был отключен от энергосети 17 марта для проведения планового ремонта.

Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.