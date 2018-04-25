Китай и Украина снимут фильм о летчике Кулишенко

Пекин, 25 апреля /Синьхуанет/ — Китай Украина на днях в рамках Пекинского международного кинофестиваля подписали договор о совместном производстве киноленты о советском летчике Григорие Кулишенко. Об этом в интервью корр. Синьхуанет рассказал директор украинской постпродакшн-компании Postmodern Егор Борщевский.

20 апреля подписи под документом поставили представители компании Postmodern и китайской Stellar Mega Films.

"Это проект с рабочим названием Flaming Eagle /Горящий орел/ про украинского летчика, который в годы Второй мировой войны воевал на стороне китайцев против японцев. Это невыдуманный персонаж, он похоронен в Китае, и его здесь хорошо знают. В Китае он — национальный герой", — рассказал Егор Борщевский.

Ранее компания Postmodern подписала договор с China International Art and Business Alliance о совметном производстве романтической экшн-комедии Ukrainian Treasure.

Фильм рассказывает о приключениях китайского юноши в Украине. «Это картина в стиле Джеки Чана — романтическая комедия с элементами кунфу. По этому проекту уже разработан сценарий. Режиссировать фильм будет гонконгский режиссер. Многие главные роли исполнят китайские актеры, а главную женскую роль — актриса из Украины. Съемки по большей части пройдут в Украине, но мы также будем снимать и в Китае», — отметил Е. Борщевский.

Кинокартина Ukrainian Treasure должна выйти в прокат 14 февраля 2019 г.

Помимо перечисленных проектов, компания работает над визуальными эффектами для китайского блокбастера Wandering Earth, который обещает выйти на киноэкраны уже этим летом.