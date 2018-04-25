Омбудсмен Украины привлечена к ответственности по статье о коррупции

КИЕВ, 25 апреля. / ТАСС /. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) привлекло уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову к административной ответственности по статье о коррупции. Об этом в среду сообщили в пресс-службе НАПК.

"Национальное агентство установило, что Людмила Денисова будучи народным депутатом Украины VIII созыва,

15 марта 2018 года, совершив действия в условиях реального конфликта интересов, которые заключались в непосредственном участии в обсуждении и в голосовании на пленарном заседании 8 сессии VIII созыва Верховной Рады Украины по вопросу повестки дня о назначении указанного лица на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, нарушила требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, установленные статьей 28 Закона", — сказано в тексте.

Согласно украинском кодексу об административных правонарушениях, наказание предусматривает наложение штрафа в размере от двухсот до четырехсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от $130 до $260).

15 марта Верховная рада Украины назначила Людмилу Денисову на должность уполномоченного парламента по правам человека. В настоящее время она является депутатом парламента, членом фракции «Народный фронт». Ряд депутатов парламента выступали против ее кандидатуры, подчеркивая, что эту должность должно занимать лицо, не состоящее в какой-либо партии. Однако, как тогда заявила сама Денисова, она уже написала заявление о выходе из партии, «чтобы все было по процедуре».