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Омбудсмен Украины привлечена к ответственности по статье о коррупции
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Омбудсмен Украины привлечена к ответственности по статье о коррупции 

ТАСС 1 час назад
КИЕВ, 25 апреля. /ТАСС/. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) привлекло уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову к административной ответственности по статье о коррупции. Об этом в среду сообщили в пресс-службе НАПК.
"Национальное агентство установило, что Людмила Денисова будучи народным депутатом Украины VIII созыва,
15 марта 2018 года, совершив действия в условиях реального конфликта интересов, которые заключались в непосредственном участии в обсуждении и в голосовании на пленарном заседании 8 сессии VIII созыва Верховной Рады Украины по вопросу повестки дня о назначении указанного лица на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, нарушила требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, установленные статьей 28 Закона", — сказано в тексте.
Согласно украинском кодексу об административных правонарушениях, наказание предусматривает наложение штрафа в размере от двухсот до четырехсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от $130 до $260).
15 марта Верховная рада Украины назначила Людмилу Денисову на должность уполномоченного парламента по правам человека. В настоящее время она является депутатом парламента, членом фракции «Народный фронт». Ряд депутатов парламента выступали против ее кандидатуры, подчеркивая, что эту должность должно занимать лицо, не состоящее в какой-либо партии. Однако, как тогда заявила сама Денисова, она уже написала заявление о выходе из партии, «чтобы все было по процедуре».
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