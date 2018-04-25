В Макеевке прогремел мощный взрыв

Об этом сообщает сообщество «В Макеевке» в соцсети «ВКонтакте».

«Экстренное сообщение — в Макеевке взорвали здание полиции. Макеевка , Бажаново, примерно в 20:30 прогремел мощный взрыв под окнами здания РОВД , недалеко от магазина «Этюд». Неизвестные подорвали участок полиции, был заложен заряд под окном участкового!» — отмечается в сообщении.взрыв в Макеевке

Как указывается, от взрыва повылетали стекла, повреждены рамы. Информации о пострадавших нет.

В ДНР несмотря на все меры подчас активно действуют украинские разведывательно-диверсионные группы.