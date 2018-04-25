Сестра Савченко сообщила, что члены миссии ООН посетят Надежду в СИЗО

"Вчера встречалась с госпожой Ребеккой Хармс по ее инициативе. Также на встрече присутствовали адвокаты Надежды… Госпоже Хармс предоставили свидание с Надеждой при условии, если оно будет непубличным. Что дальше? Закрытый процесс над Савченко? Ребекка сегодня в 10.00 (совпадает с мск) должна попасть к Надежде в СИЗО СБУ . Также сегодня после семи попыток разрешили посетить Надежду мониторинговой миссии по правам человека ООН", — написала Вера Савченко на своей странице в Facebook.

По версии Генпрокуратуры Украины, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.