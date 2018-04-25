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Сестра Савченко сообщила, что члены миссии ООН посетят Надежду в СИЗО
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Сестра Савченко сообщила, что члены миссии ООН посетят Надежду в СИЗО 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Депутат Европарламента, немецкий политик Ребекка Хармс и представители миссии ООН по правам человека намерены в среду посетить в СИЗО в Киеве депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко, сообщила ее сестра Вера Савченко.
"Вчера встречалась с госпожой Ребеккой Хармс по ее инициативе. Также на встрече присутствовали адвокаты Надежды… Госпоже Хармс предоставили свидание с Надеждой при условии, если оно будет непубличным. Что дальше? Закрытый процесс над Савченко? Ребекка сегодня в 10.00 (совпадает с мск) должна попасть к Надежде в СИЗО СБУ. Также сегодня после семи попыток разрешили посетить Надежду мониторинговой миссии по правам человека ООН", — написала Вера Савченко на своей странице в Facebook.
По версии Генпрокуратуры Украины, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
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