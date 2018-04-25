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На Порошенко хотят завести дело
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На Порошенко хотят завести дело 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Адвокат, экс-заместитель украинского генпрокурора Ренат Кузьмин заявил, что суд обязал правоохранительные органы возбудить уголовное дело против президента Украины Петра Порошенко по факту создания преступной организации с целью уклонения от уплаты налогов.
"Возбуждено новое дело против Порошенко. Уже десятое… Публикую еще одно определение суда. В этот раз о необходимости расследовать дело по факту создания преступной организации с целью уклонения от уплаты налогов и сборов в интересах действующего президента Порошенко. Следователям предстоит выяснить, создал ли эту преступную организацию сам гарант конституции или это сделали для него его "любимые друзья", а он типа ничего не знал и не ведал", — написал Кузьмин в среду в Facebook.
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Адвокат пишет, что по его заявлениям против президента ранее суды уже обязали правоохранителей провести ряд расследований.
В частности, по данным Кузьмина, речь идет о "госизмене Порошенко при финансировании российской армии через принадлежащую ему Липецкую фабрику Roshen", незаконном обогащении Порошенко по делу "Укргаздобычи" лишении Порошенко украинского гражданства Саакашвили; выдворения по указанию Порошенко в Грузию охранников и водителей Саакашвили; о возможной даче взяток депутатам Рады за назначение генпрокурора; по докладу ООН о фактах существования в Украине тайных тюрем СБУ; по докладу ООН о фактах несудебных казней и пыток в зоне военной операции в Донбассе; о злоупотреблении Украиной объявлением в розыск оппонентов власти каналами Интерпола; о "незаконном вмешательстве" Украины в выборы США.
"Ко всем этим преступлениям причастен наш незабвенный президент", — настаивает адвокат.
При этом он не уточнил, были ли по данным решениям судов в итоге возбуждены уголовные дела.
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