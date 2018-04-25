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Дубинский: У Порошенко можно отобрать Roshen — он допустил ошибку
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Дубинский: У Порошенко можно отобрать Roshen — он допустил ошибку 

Украина.ру 17 минут назад
Фото: Украина.ру
А вот вам настоящая бомба, которая — при желании — позволяет отобрать у Порошенко его корпорацию Roshen.
В 14-15 годах, когда Порошенко выводил корпорацию Roshen в оффшоры через механизм «слепого траста», — он допустил грубое нарушение валютного законодательства — не получил индивидуальную лицензию НБУ на проведение валютной операции.
Вернее, допустил эту тупую ошибку личный банкир президента Макар Пасенюк, который в 2016 году решил ее срочно исправить — после «панамского скандала» и посыпавшихся в Нацбанк запросов о наличии валютной лицензии НБУ у холдинговой компании Порошенко «Прайм Эссетс Кэпитал».
Чтобы выполнить эту задачу, небезызвестная вам Екатерина Рожкова буквально через колено сломала юридический департамент и департамент финмониторинга НБУ, которые в нарушение закона дали ложное заключение инвестфонду Порошенко о том, что валютная лицензия ему нужна не была.
Разъяснение это было дано на запрос инвестфонда, оформленный задним числом. И касающийся УЖЕ совершенной операции.
Я публикую оригинал запроса инвестфонда Порошенко, который был направлен в Нацбанк
Если по данному факту провести расследование — то штраф для Порошенко, как бенефициара ПАО «ЗНКИФ „Прайм Эссетс Кэпитал“, за нарушение валютного законодательства должен составить 100% стоимости переданных им в „слепой траст“ акций Roshen.
А сама сделка по передаче корпорации Roshen в оффшоры — признана недействительной.
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