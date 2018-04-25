Глава Минфина Украины попросил ЕС направить Киеву новый транш к осени

Данилюк выступил в Брюсселе на заседании комитета Европарламента по вопросам международной торговли, где рассматривался вопрос программы макрофинансовой помощи Украине.

По его словам, в 2017 году Киев ожидал получить третий транш от ЕС и выполнил 17 из 21 условия для его получения.

«Случилось так, что мы его не получили, поэтому нам пришлось рефинансироваться в срочном порядке. Мы преуспели в этом, хотя миссия была почти невозможна», — сказал министр.

Данилюк отметил, что в этом году это вызвало «некоторые побочные эффекты и создало насущные потребности для получения финансовой помощи в 2018 году».

«Особенно я хотел бы выделить здесь сроки. Учитывая, что мы проводим рефинансирование в короткие сроки, время имеет решающее значение, нам нужно добиться прогресса в первой половине года», — заявил глава украинского Минфина