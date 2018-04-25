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Глава Минфина Украины попросил ЕС направить Киеву новый транш к осени
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Глава Минфина Украины попросил ЕС направить Киеву новый транш к осени 

RT на русском 40 минут назад
Фото: Украина.ру
Министр финансов Украины Александр Данилюк призвал Евросоюз направить Киеву финансовую помощь к началу осени. Об этом сообщает УНН.
Данилюк выступил в Брюсселе на заседании комитета Европарламента по вопросам международной торговли, где рассматривался вопрос программы макрофинансовой помощи Украине.
По его словам, в 2017 году Киев ожидал получить третий транш от ЕС и выполнил 17 из 21 условия для его получения.
«Случилось так, что мы его не получили, поэтому нам пришлось рефинансироваться в срочном порядке. Мы преуспели в этом, хотя миссия была почти невозможна», — сказал министр.
Данилюк отметил, что в этом году это вызвало «некоторые побочные эффекты и создало насущные потребности для получения финансовой помощи в 2018 году».
«Особенно я хотел бы выделить здесь сроки. Учитывая, что мы проводим рефинансирование в короткие сроки, время имеет решающее значение, нам нужно добиться прогресса в первой половине года», — заявил глава украинского Минфина.
Ранее в Нацбанке Украины рассказали об очередных переговорах Украины с МВФ по поводу нового транша.
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