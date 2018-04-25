Венгрия возмутилась санкциями Киева против украинцев за двойное гражданство 

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал внесение изменений в закон «О гражданстве Украины» «подлым и заранее спланированным» наступлением на права нацменьшинств. Об этом сообщают украинские СМИ.
"Мы чрезвычайно возмущены предположением, что закарпатец венгерской национальности может представлять угрозу национальной безопасности Украины", — высказался Сийярто, указав, что Будапешт считает неправильным решение по лишению украинцев гражданства, имеющих паспорта другой страны, и принимающих участие в выборах за рубежом.
По его словам, желание Киева попасть в НАТО никак не вяжется с намерением лишать украинского гражданства тех лиц, которые имеют гражданство страны — члена Альянса.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, президент Украины Петр Порошенко решил разрешить лишать украинского гражданства крымчан, которые получили российские паспорта после 2014 года. Неотложный законопроект внесен на рассмотрение Верховной Рады.