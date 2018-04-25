Ещё
Эксперт: даже те украинцы, которые не любят Путина, предпочли бы получить российский паспорт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт: даже те украинцы, которые не любят Путина, предпочли бы получить российский паспорт 

Свободная пресса 46 минут назад
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько пожалел министр иностранных дел Украины Павла Климкина, который задался целью вернуть домой всех украинцев, проживающих в России.
«Бедный, бедный Климкин… Просто не представляю, что он собирается предложить этим людям для того, чтобы они вернулись из России на Украину. Потому что даже те украинцы, которые, как он говорит, «не любят Путина и не любят Россию» — хотя я не уверен, что все три миллиона именно так и думают — даже они в чисто рациональном ключе предпочли бы получить российский паспорт и остаться здесь жить. Кроме идеи, боюсь, у министра иностранных дел нет ровным счетом ничего», — сказал эксперт в интервью «СП».
По его словам, чтобы украинцы пожелали вернуться домой, на Украине нужно создать рабочие места, прием высокооплачиваемые, предполагающие карьерный рост, в для этого нужен рост экономики, хорошая инфраструктура, но ничего этого на Украине нет.
Читайте подробнее в материале «СП» «Климкин спасет голодных украинцев от ненавистной России».
Новости Украины: Климкин: Россия использует Украину, как «полигон»
Свободная пресса: последние новости
Порошенко: Вселенский Патриархат начинает процедуры для предоставления автокефалии УПЦ Киев хочет запретить вход российских судов во внутренние воды Украины Эксперт: Порошенко для Запада — «мавр», который должен сделать свое дело и уйти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию387
Россия — враг? Куда революция заведет Армению361
В США заявили о провале Су-57650
У банков США требуют информацию о счетах россиян93
Волчек в коляске шокировала видом6
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Ближний Восток
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение