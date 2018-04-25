Эксперт: даже те украинцы, которые не любят Путина, предпочли бы получить российский паспорт

«Бедный, бедный Климкин… Просто не представляю, что он собирается предложить этим людям для того, чтобы они вернулись из России на Украину. Потому что даже те украинцы, которые, как он говорит, «не любят Путина и не любят Россию» — хотя я не уверен, что все три миллиона именно так и думают — даже они в чисто рациональном ключе предпочли бы получить российский паспорт и остаться здесь жить. Кроме идеи, боюсь, у министра иностранных дел нет ровным счетом ничего», — сказал эксперт в интервью «СП».

По его словам, чтобы украинцы пожелали вернуться домой, на Украине нужно создать рабочие места, прием высокооплачиваемые, предполагающие карьерный рост, в для этого нужен рост экономики, хорошая инфраструктура, но ничего этого на Украине нет.

Читайте подробнее в материале «СП» «Климкин спасет голодных украинцев от ненавистной России».

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