Задержанной на Украине представительнице «Волонтеров Победы» сообщили о подозрениях в госизмене

СБУ задержала на границе с Крымом женщину, которую украинские силовики подозревают в нанесении ущерба суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины

Представительнице общественной неправительственной организации «Волонтеры Победы», задержанной в понедельник 23 апреля на границе Крыма с Украиной, сообщили о том, что она подозревается в государственной измене. Соответствующее заявление сделала спикер так называемой «прокуратуры Автономной Республики Крым» Татьяна Тихончик

«Задержанному вчера на КПВВ «Чонгар» лицу, которое принимало участие в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму, сообщено о подозрении в совершении государственной измены», — заявила Тихончик в эфире телеканала «Украина 112».

Ранее сообщалось, что СБУ задержала на КПП «Чонгар» на границе с Крымом женщину, которую украинские силовики подозревают в нанесении ущерба суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.