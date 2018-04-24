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Задержанной на Украине представительнице «Волонтеров Победы» сообщили о подозрениях в госизмене
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Задержанной на Украине представительнице «Волонтеров Победы» сообщили о подозрениях в госизмене 

ТК «Звезда» 21 час назад
Фото: ТК «Звезда»
СБУ задержала на границе с Крымом женщину, которую украинские силовики подозревают в нанесении ущерба суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.
Представительнице общественной неправительственной организации «Волонтеры Победы», задержанной в понедельник 23 апреля на границе Крыма с Украиной, сообщили о том, что она подозревается в государственной измене. Соответствующее заявление сделала спикер так называемой «прокуратуры Автономной Республики Крым» Татьяна Тихончик.
«Задержанному вчера на КПВВ «Чонгар» лицу, которое принимало участие в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму, сообщено о подозрении в совершении государственной измены», — заявила Тихончик в эфире телеканала «Украина 112».
Ранее сообщалось, что СБУ задержала на КПП «Чонгар» на границе с Крымом женщину, которую украинские силовики подозревают в нанесении ущерба суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.
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