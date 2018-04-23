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Эксперт: в Армении налицо те же самые технологии, которые применялись на Украине
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Эксперт: в Армении налицо те же самые технологии, которые применялись на Украине 

Свободная пресса 23 апреля 2018
Замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов ответил на вопрос: разделит ли Армения судьбу Украины?
«На самом деле, большой разницы между «бархатными революциями» и так называемыми «цветными революциями» нет. И там, и там технологии достаточно схожие. И если представители оппозиции просят не отождествлять себя со сторонниками «цветных революций», это никого не должно вводить в заблуждение», — сказал эксперт в интервью «СП».
Он также отметил, что в Армении налицо те же самые технологии, которые применялись на Украине, начиная с «оранжевой революции», а еще раньше в Грузии.
По его словам, ничего не меняется, а в самой Армении уже был несколько лет назад, так называемый, «Электрик Майдан».
Читайте подробнее в материале «Свободной прессы» «Ереван: Дело за печеньками и снайперами».
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