Эксперт: в Армении налицо те же самые технологии, которые применялись на Украине

«На самом деле, большой разницы между «бархатными революциями» и так называемыми «цветными революциями» нет. И там, и там технологии достаточно схожие. И если представители оппозиции просят не отождествлять себя со сторонниками «цветных революций», это никого не должно вводить в заблуждение», — сказал эксперт в интервью «СП».

Он также отметил, что в Армении налицо те же самые технологии, которые применялись на Украине, начиная с «оранжевой революции», а еще раньше в Грузии

По его словам, ничего не меняется, а в самой Армении уже был несколько лет назад, так называемый, «Электрик Майдан».

Читайте подробнее в материале «Свободной прессы» « Ереван : Дело за печеньками и снайперами».

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