Верховная рада: Уже более тысячи «участников АТО» покончили с собой

Более тысячи украинских солдат, принимавших участие в так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе, во время службы или после демобилизации покончили жизнь самоубийством. Такую статистику озвучил депутат Верховной рады , председатель парламентского комитета по делам ветеранов и участников боевых Александр Третьяков

"Уже более тысячи человек, воевавших в АТО, закончили жизнь суицидом. На этой войне применяется артиллерийское оружие. И естественно, все психологические травмы связаны больше с этим. А это еще труднее для солдат. У многих есть контузии", — цитирует агентство «Укринформ» слова Третьякова, сказанные на прошедшей в Киеве конференции «Мировые практики интеграции ветеранов к мирной жизни».

Озвучил Третьяков и другую статистку: количество «участников АТО» уже составляет 329 500 человек, а число ветеранов всех войн и конфликтов — 1,6 миллиона, или 4% населения.

Озвученные депутатом Третьяковым цифры не новы. Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявлял, что каждую неделю на передовой кончают жизнь самоубийством по два украинских военных.

Статистика тем более показательна, если вспомнить, что, по официальным данным украинского Генштаба по состоянию на октябрь на октябрь 2017 года, боевые невозвратные потери в «зоне АТО» составили 2333 человека.

В то же время, по данным военной прокуратуры, не боевые потери на ту же дату — 2150 человек. То есть, в бою украинские военные гибнут примерно так же часто, как от небрежного обращения с оружием, аварий, алкоголизма, болезней.