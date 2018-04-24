В первом квартале 2018 года промпроизводство в Украине выросло на 2,4 проц

Киев, 24 апреля / Синьхуа / — В первом квартале 2018 года объем промышленного производства в Украине увеличился на 2,4 проц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сегодня сообщила Государственная служба статистики.

В январе-марте перерабатывающая промышленность выросла на 2,5 проц, добывающая — на 2,3 проц, а поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 2,1 проц.

Промышленность вносит самый большой вклад в ВВП Украины: по итогам 2017 года он составил 21,4 проц. Между тем темпы роста промпроизводства в минувшем году замедлились до 0,4 проц с 2,8 проц, зафиксированных в 2016 году. —0—