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В первом квартале 2018 года промпроизводство в Украине выросло на 2,4 проц
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В первом квартале 2018 года промпроизводство в Украине выросло на 2,4 проц 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Киев, 24 апреля /Синьхуа/ — В первом квартале 2018 года объем промышленного производства в Украине увеличился на 2,4 проц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сегодня сообщила Государственная служба статистики.
В январе-марте перерабатывающая промышленность выросла на 2,5 проц, добывающая — на 2,3 проц, а поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 2,1 проц.
Промышленность вносит самый большой вклад в ВВП Украины: по итогам 2017 года он составил 21,4 проц. Между тем темпы роста промпроизводства в минувшем году замедлились до 0,4 проц с 2,8 проц, зафиксированных в 2016 году. —0—
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