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Эксперт прокомментировал заявление Совета Европы о возможных мерах в отношении России
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Эксперт прокомментировал заявление Совета Европы о возможных мерах в отношении России 

Москва24 38 минут назад
В Совете Европы осознают, что многое потеряют без России, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
Он напомнил, что российская делегация в составе Парламентской ассамблеи не принимает участия третий год. «Это вызвано тем, что в свое время разразился кризис на Украине, связанный с переходом Крыма в состав России, потом конфликт в Донбассе», — пояснил Топорнин RT.
ПАСЕ ввела ограничения в отношении представителей российской делегации. «Мы не могли голосовать по ряду вопросов, входить в различные комитеты. Это было расценено в Москве как ущемление депутатов. Взнос Россия платила исправно, и появилась инициатива разбить его на несколько частей. Было принято решение, что надо удерживать часть, около 30 процентов», — отметил эксперт.
По его словам, меры воздействия могут быть разнообразными, вплоть до приостановления членства. Решить вопрос собираются до конца 2019 года. Топорнин предположил, что в Совете Европы надеются на разрешение ситуации без вынесения решений по России.
"С одной стороны, есть жесткое требование восстановить в правах нашу делегацию. С другой стороны, внутри Парламентской ассамблеи нет необходимого большинства, чтобы убрать эти упреки, которые в первую очередь лоббирует украинская делегация, блокируют Польша, Великобритания", — заключил Топорнин.
Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что организация в 2019 году может принять меры в отношении России из-за неуплаты взносов в бюджет. Докладчица по деятельности Бюро ПАСЕ Лилиан Мори Паскье подчеркнула, что дефицит бюджета организации составляет 18 миллионов евро.
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