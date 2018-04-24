Ещё
Рада собралась лишить крымчан украинского гражданства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рада собралась лишить крымчан украинского гражданства 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Верховной раде рассматривают законопроект, предлагающий лишить украинского гражданства крымчан, которые добровольно участвовали в российских выборах, сообщила депутат Рады Ирина Луценко.
По ее словам, «в законе прописано, что лишаться гражданства Украины будут лица, которые, воспользовавшись определенными возможностями, приняли участие в выборах в другой стране или служат в армии другой страны», передает РИА «Новости».
При этом уголовные дела за эти действия обещают не возбуждать, передает «Крыминформ».
Она сказала, что тех жителей Крыма, которые «получили гражданство другой страны под давлением», украинского гражданства лишать не будут. Речь идет о получивших гражданство, «чтобы не попасть в тюрьму, сберечь жизнь или кормить семью».
Изменения в закон «О гражданстве» уже зарегистрированы, их изучают в профильном комитете украинского парламента.
Напомним, на выборах президента России явка в Крыму и Севастополе составила 71,55%.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Российским судам могут запретить заходить во внутренние воды Украины Киев увидел в книге о Древней Руси «непризнание Украинского государства» Климкин грубо ошибся в подсчете тех, кто бросил Украину ради России
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хмеймим атаковали дроны315
ПАСЕ признала часть Донбасса оккупированной Россией242
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня69
СК предъявил обвинение экс-супруге Джигарханяна9
Кремль сменит формат инаугурации50
Видео
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Ближний Восток
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение