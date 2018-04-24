Рада собралась лишить крымчан украинского гражданства

По ее словам, «в законе прописано, что лишаться гражданства Украины будут лица, которые, воспользовавшись определенными возможностями, приняли участие в выборах в другой стране или служат в армии другой страны», передает РИА «Новости»

При этом уголовные дела за эти действия обещают не возбуждать, передает «Крыминформ»

Она сказала, что тех жителей Крыма , которые «получили гражданство другой страны под давлением», украинского гражданства лишать не будут. Речь идет о получивших гражданство, «чтобы не попасть в тюрьму, сберечь жизнь или кормить семью».

Изменения в закон «О гражданстве» уже зарегистрированы, их изучают в профильном комитете украинского парламента.