У дончан нет негатива к украинцам — видеоопрос

Об этом свидетельствует видеоопрос, проведенный журналистом издания Ukraina.ru.

«Какой негатив? Я сам украинец», — заявил один из опрошенных дончан.

Его слова подтвердил и другой житель Донецка , отметив, что у него нет никакого негативного отношения к украинцам.

«Я отношусь к ним нормально, они такие же люди, как и везде. Никаких претензий к обычным гражданам, которые нормально к нам относятся, у меня нет. А к тем, которые плохо к нам относятся — это их личное право», — заявил еще один житель Донецка.

В целом, дончане относятся к украинцам нормально, некоторые даже их жалеют. Дончане указывают, что украинцы такие же люди, как и они.