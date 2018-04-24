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У дончан нет негатива к украинцам — видеоопрос
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У дончан нет негатива к украинцам — видеоопрос 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом свидетельствует видеоопрос, проведенный журналистом издания Ukraina.ru.
«Какой негатив? Я сам украинец», — заявил один из опрошенных дончан.
Его слова подтвердил и другой житель Донецка, отметив, что у него нет никакого негативного отношения к украинцам.
«Я отношусь к ним нормально, они такие же люди, как и везде. Никаких претензий к обычным гражданам, которые нормально к нам относятся, у меня нет. А к тем, которые плохо к нам относятся — это их личное право», — заявил еще один житель Донецка.
В целом, дончане относятся к украинцам нормально, некоторые даже их жалеют. Дончане указывают, что украинцы такие же люди, как и они.
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