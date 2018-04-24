Эксперт оценил заявление Киева об украинских трудовых мигрантах в России

Политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление Киева об украинских трудовых мигрантах в России

«Этот деятель живёт в виртуальном мире, который слабо соприкасается с реальным», — отметил Дудчак.

Как заявил эксперт, такие заявления вряд ли подействуют даже на самих украинцев.

«Те, кто уехал из Украины, сейчас поддерживают экономику страны вплоть до того, что их переводы влияют на курс гривны», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Киев прорабатывает меры по сокращению числа украинских трудовых мигрантов в России.