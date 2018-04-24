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Эксперт оценил заявление Киева об украинских трудовых мигрантах в России
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Эксперт оценил заявление Киева об украинских трудовых мигрантах в России 

RT на русском 1 час назад
Политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление Киева об украинских трудовых мигрантах в России.
По словам эксперта, такие идеи посещают главу МИД Украины Павла Климкина не в первый раз.
«Этот деятель живёт в виртуальном мире, который слабо соприкасается с реальным», — отметил Дудчак.
Как заявил эксперт, такие заявления вряд ли подействуют даже на самих украинцев.
«Те, кто уехал из Украины, сейчас поддерживают экономику страны вплоть до того, что их переводы влияют на курс гривны», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Киев прорабатывает меры по сокращению числа украинских трудовых мигрантов в России.
Также политик Владимир Олейник в беседе с ФАН прокомментировал заявление Климкина о том, что в России на настоящий момент проживают около 3 млн украинцев, но эту ситуацию необходимо менять.
RT на русском: последние новости
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