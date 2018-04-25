В полиции Киева назвали «субботником» разгон радикалами лагеря цыган

КИЕВ, 25 апреля. / ТАСС /. Киевская полиция отвергла обвинения неправительственной организации Amnesty International , которая во вторник выразила возмущение бездействием властей в связи с нападением радикалов на цыганский лагерь в украинской столице.

Как заявил в среду глава столичной полиции Андрей Крищенко , в городе есть несколько находящихся на контроле правоохранительных органов и властей мест, где цыгане традиционно разбивают палатки. «Что касается Лысой горы, то большая часть цыган приехала на поминальные дни, и они уехали, — рассказал он в интервью телеканалу „112. Украина “. — Они оставили после себя много мусора, и этот мусор сожгли. У нас нет ни одной жалобы на побои или насилие, и, насколько я знаю, во время этого субботника, когда сжигали мусор, присутствовали представители райадминистрации и пожарные».

Во вторник директор украинского отделения Amnesty International Оксана Покальчук выступила с заявлением, в котором прямо обвинила украинские власти в попустительстве радикальным элементам. «Важно понимать, что мишенью для таких нападений может стать и становится любой: ромы, женщины, антикоррупционные активисты, евреи, ЛГБТ, журналисты, художники, студенты, писатели, — перечислила она. — Никто сейчас не может быть уверен, что он не станет следующей жертвой стаи радикалов, которые почувствовали свою безнаказанность».

Покальчук подчеркнула, что боевики ультраправых организаций «прикрываются патриотизмом и заботой об обществе, но на самом деле терроризируют мирных граждан». «При этом правоохранительные органы, в большинстве случаев, продолжают бездействовать», — констатировала она. Директор отделения также привела свидетельства того, как приехавшая на место происшествия полиция не стала вмешиваться в ситуацию, а просто посоветовала цыганам быстрее уезжать из Киева.

В результате погрома, устроенного боевиками украинских националистической организации в ночь с 20 на 21 апреля, лагерь цыган в парке на Лысой горе был разогнан и сожжен.