В Amnesty International возмущены безнаказанностью радикалов в Киеве

КИЕВ, 24 апреля. / ТАСС /. Международная неправительственная организация Amnesty International ("Международная амнистия") выразила во вторник возмущение действиями радикальных националистических организаций в Киеве при полном попустительстве властей. Поводом к этому стал погром цыганского лагеря в украинской столице в ночь с 20 по 21 апреля.

"Важно понимать, что мишенью для таких нападений может стать и становится любой: ромы, женщины, антикоррупционные активисты, евреи, ЛГБТ, журналисты, художники, студенты, писатели, — заявила директор украинского отделения организации Оксана Покальчук . — Никто сейчас не может быть уверен, что он не станет следующей жертвой стаи радикалов, которые почувствовали свою безнаказанность".

"Они прикрываются патриотизмом и заботой об обществе, но на самом деле терроризируют мирных граждан. При этом правоохранительные органы , в большинстве случаев, продолжают бездействовать", — подчеркнула она По ее словам, один из жителей лагеря вызвал полицию и дождался приезда патрульного автомобиля. «Работники полиции подошли к лагерю, обнаружили горящие палатки и, вернувшись, заявили, что все горит, и посоветовали быстрее уезжать из Киева», — сообщила Покальчук, подчеркнув, что организация требует официальной реакции украинских властей на произошедшее, а также неотложного и эффективного расследования этого нападения.

В результате погрома, устроенного боевиками украинских националистической организации, цыгане были изгнаны из лагеря, а сам он был сожжен.