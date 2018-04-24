Власти Украины запретили ввоз в страну книги «Как жили на Руси»

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости . Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз в страну книги «Как жили на Руси» российского автора Елены Качур, обнаружив в издании якобы факты фальсификации истории Киевской Руси, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции «антиукраинского содержания» из РФ . Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

"Госкомтелерадио отказал ООО «Якаб Трейд» в выдаче разрешения на ввоз с территории государства-агрессора книги Елены Качур «Как жили на Руси» в количестве 10 тысяч экземпляров", — говорится в сообщении.

По утверждению ведомства, украинские эксперты обнаружили в книге якобы факты фальсификации истории Киевской Руси.