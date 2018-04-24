Демограф: Население Украины начало сокращаться с 1992 года

По словам эксперта, прямое сокращение населения Украины началось с 1992 года, а самая плохая демографическая ситуация в стране была в 2001 году. Причины — старение населения, старение материнства и сокращение количества новорожденных. На это наложились демографические волны, обусловленные еще Второй мировой войной и ее последствиями, а также плохая экономическая ситуация со времени Перестройки.

Финансирование на весь цикл кампании Госстат в 2017 году оценил в 2,1 млрд грн. Деньги на подготовительные работы, утверждает Гладун, у Госстата пока есть. При этом он сказал, что любая украинская власть делает недостаточно для сбалансирования демографической ситуации.

Успех общенациональной переписи будет зависеть от ее рекламной кампании, профессионализма и подготовки персонала, который будет работать в ходе переписи. В этом контексте Гладун отметил важность работы с гражданами.

«Даже для того, чтобы люди открыли двери или, по крайней мере, через двери ответили на вопросы — это и будет самым важным моментом. Потому что согласно закона о всеукраинской переписи населения, учет каждого гражданина является обязательным, но механизма этого обязательства нет», — подчеркнул он.

Гладун также исключает коррупциогенный фактор во время переписи — она не имеет никакого отношения к субсидиям и другим соцвыплатам.

«Оценивается просто, сколько дается субсидий и сколько населения такого-то возраста. Данные переписи полностью деперсонифицируются — адреса, ФИО и все остальное убирается из базы данных. Остается код территории, состав семьи — глава семьи, муж или жена, дети и т.д., чтобы знать структуру семьи», — заверил специалист.

18 апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Twitter сообщил, что в ближайшее время в стране пройдет перепись населения.

«Надо готовиться к переписи населения. Эти подсчеты дадут нам понять реальную ситуацию в стране, проблемы развития, использования ресурсов. Надо это делать максимально быстро», — сообщил он.

Также на заседании 18 апреля Кабинет министров поддержал проект постановления о создании Межведомственной комиссии по вопросам содействия проведению Всеукраинской переписи населения.

По данным Госстата, на конец 2017 года, население Украины составляло 42 307 656 человек. За 2017 год население Украины уменьшилось приблизительно на 154 562 человек. Учитывая, что население Украины в начале года оценивалось в 42 462 218 человек, годовой прирост составил —0,36%.