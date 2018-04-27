Ещё
ВСУ обстреляли территорию ЛНР два раза за сутки, сообщили в республике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Майские законы отразятся на зарплатах россиян
Майские законы отразятся на зарплатах россиян

ВСУ обстреляли территорию ЛНР два раза за сутки, сообщили в республике 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 27 апр — РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В Донбассе 30 марта вступило в силу новое «пасхальное» перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.
"За прошедшие сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра, автоматические гранатометы станковые (АГС), крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в пресс-службе.
По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Лозовое. Всего по территории республики было выпущено более 30 снарядов.
"По предварительным данным, пострадавших нет", — уточнили в оборонном ведомстве республики.
Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 52 раза открывали огонь по их позициям, трое военнослужащих получили ранения, двое — боевое травмирование.
Как сообщает в понедельник пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки зафиксированы 52 обстрела позиций украинских военных. «Вследствие вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения. Еще два… получили боевое травмирования», — говорится в сообщении.
РИА Новости: последние новости
Собчак опровергла сообщения о ее визите в Крым Украинский министр возмутился поездками украинцев на отдых в Крым На Украине запретили аспирин
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1713
В США предрекли смерть морской авиации России358
Госдеп составил список послушных стран293
Ким Чен Ын назвал цель переговоров с Южной Кореей96
Бузова опешила от хамства Распутиной53
Видео
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение