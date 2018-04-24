В ЛНР заявили, что силовики четыре раза нарушили перемирие во вторник

ЛУГАНСК , 24 апр— РИА Новости . Украинские силовики во вторник четыре раза нарушили перемирие в Донбассе, обстановка на линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике обостряется, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко

В Донбассе 30 марта вступило в силу «пасхальное» перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня.

"Обстановка вдоль линии боевого соприкосновения обостряется. Так по состоянию на 16.00 зафиксировано уже четыре обстрела, в том числе с применением артиллерии свыше 100 миллиметров", — заявил Марочко.