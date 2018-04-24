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В ЛНР заявили, что силовики четыре раза нарушили перемирие во вторник
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В ЛНР заявили, что силовики четыре раза нарушили перемирие во вторник 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 24 апр— РИА Новости. Украинские силовики во вторник четыре раза нарушили перемирие в Донбассе, обстановка на линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике обостряется, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В Донбассе 30 марта вступило в силу «пасхальное» перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня.
"Обстановка вдоль линии боевого соприкосновения обостряется. Так по состоянию на 16.00 зафиксировано уже четыре обстрела, в том числе с применением артиллерии свыше 100 миллиметров", — заявил Марочко.
Он уточнил, что с 06.50 украинские силовики открывали огонь по районам у пункта пропуска «Станица Луганская», Логвиново, Калиновка, Нижнее Лозовое. «На данный момент обстрелы продолжаются», — заявил Марочко.
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