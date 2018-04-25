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Силовики в среду два раза обстреляли территорию ЛНР, заявили в СЦКК
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Силовики в среду два раза обстреляли территорию ЛНР, заявили в СЦКК 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 25 апр — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что украинские силовики в среду два раза обстреляли территорию ЛНР.
В Донбассе 30 марта вступило в силу «пасхальное» перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.
"За день 25 апреля дежурной сменой ЛНР в СЦКК, по данным Народной милиции ЛНР, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Украины с направления населенных пунктов Троицкое, Попасная по позициям Народной милиции в районе населенного пункта Калиново", — говорится в сообщении представительства ЛНР.
Согласно сообщению, обстрелы велись из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. «Разрушений, жертв и пострадавших среди мирного населения не зафиксировано», — говорится в сообщении.
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