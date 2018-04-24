В Луганской области у железной дороги нашли пакет с боеприпасами

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости . Работник вокзала нашел пакет с боеприпасами возле железнодорожного пути в городе Рубежное на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины

"В пакете полицейские обнаружили семь корпусов гранаты «Ф-1», пять корпусов гранаты «РГД-5», два корпуса гранаты «ВОГ 17», 13 запалов к гранатам «УЗРГМ-2», тротиловую шашку, сигнальную мину, шесть вышибных патронов к минометным снарядам калибра 120 миллиметров и 82 миллиметров, сигнальный патрон", — говорится в сообщении.

Полиция направила изъятые боеприпасы на экспертизу, возбуждено уголовное дело по статье «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.