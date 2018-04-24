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В Харькове уволили судью за аресты сторонников «евромайдана»
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В Харькове уволили судью за аресты сторонников «евромайдана» 

ТАСС 51 минуту назад
КИЕВ, 24 апреля. /ТАСС/. Высший совет правосудия (ВСП) Украины уволил судью Червонозаводского районного суда города Харькова Светлану Олизаренко (Салайчук) за аресты сторонников «евромайдана» в феврале 2014 года. Об этом во вторник сообщили на сайте ведомства.
В сообщении уточняется, что комиссия ВСП пришла к выводу, что судья Олизаренко вынесла незаконное решение «при применении административного взыскания в виде административного ареста сроком на 15 суток в отношении лиц, которые, как указано в протоколах об административном правонарушении, 19 февраля 2014 осуществляли блокирования выезда Академии внутренних войск, расположенной по адресу: площадь Восстания, 3, город Харьков».
"Высший совет правосудия принял решение освободить Олизаренко (Салайчук) Светлану Николаевну от должности судьи Червонозаводского районного суда города Харькова на основании п. 3 ч. 6 статьи 126 конституции Украины. На нее наложено дисциплинарное взыскание в виде увольнения", — говорится в сообщении.
В феврале 2014 года после государственного переворота и отстранения Виктора Януковича от власти на Украине, на востоке страны, в частности в Харькове, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. Противостояние в городе между противниками и сторонниками «евромайдана» сопровождалось мирными демонстрациями, а затем попытками захватить здание обладминистрации с обеих сторон.
События 6 и 7 апреля 2014 стали апогеем противостояния в Харькове — после массовых беспорядков противники «майдана» захватили администрацию и провозгласили Харьковскую народную республику (ХНР). Несмотря на сильные пророссийские настроения в регионе, сторонники ХНР потерпели поражение. Спецподразделения министерства внутренних дел Украины освободили административное здание. По итогам тех событий были задержаны 65 человек.
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