Андрей Золотарев: В мирное время Украина потеряла больше людей, чем во Второй мировой войне

Политолог сказал, что не имея точных данных по численности населения, невозможно заниматься экономическим планированием.

По его словам, если бы Гройсман не поднял этот вопрос, его бы подняли оппозиционные политики в ходе президентских и парламентских выборов — о том, что у власти нет политической воли на этот шаг, она боится правды и занимается спекуляциями на мертвых душах.

«Деньги из госбюджета из расчета на 42 с лишним млн населения, а реально людей меньше. Происходит махинация с мертвыми душами — объем соцпомощи и прочее. То есть на топ-уровне (Кабмин и министерства) махинации с мертвыми душами будут с большой долей вероятности. В законе о проведении переписи четко определен список формулировок. Но с учетом того, что президент мечтает о единой поместной церкви, в опросники могут внести пункт о вероисповедании. И о национальности — чтобы продемонстрировать, что Украина — моноэтническая страна», — сообщил аналитик.

Золотарев считает, что нынешнее руководство украинского государства не решается назначать перепись населения потому что желает скрыть правду от народа. Ведь страна потеряла больше граждан в мирное время, чем за годы Второй мировой войны.

Также эксперт подметил, что украинцы уезжают из дома навсегда, так как они все свои таланты перспективы связывают не с Украиной. А демографические спады и тенденции глобализации здесь ни при чем — «аграрная супердержава» просто-напросто ничего не может предложить своим гражданам.

«Взять, например, судостроение. Если найдется инвестор, желающий восстановить николаевские судоверфи, он просто не найдет в стране специалистов, которые дадут его деньгам толк. А специалисты работают в России Южной Корее и где-нибудь еще. Точно также мы потеряем профессионалов и в авиастроении, авиамоторостроении, ракетостроении, автопроме (10 лет назад мы производили 400 тыс. машин в год, в прошлом году — только 7 тыс. автомобилей)», — спрогнозировал политэксперт.

18 апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Twitter сообщил, что в ближайшее время в стране пройдет перепись населения.

«Надо готовиться к переписи населения. Эти подсчеты дадут нам понять реальную ситуацию в стране, проблемы развития, использования ресурсов. Надо это делать максимально быстро», — сообщил он.

Также на заседании 18 апреля Кабинет министров поддержал проект постановления о создании Межведомственной комиссии по вопросам содействия проведению Всеукраинской переписи населения.

По данным Госстата, на конец 2017 года, население Украины составляло 42 307 656 человек. За 2017 год население Украины уменьшилось приблизительно на 154 562 человек. Учитывая, что население Украины в начале года оценивалось в 42 462 218 человек, годовой прирост составил —0,36%.