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Москалькова обратилась в Верховную Раду из-за задержания активистки
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Москалькова обратилась в Верховную Раду из-за задержания активистки 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с просьбой о содействии в скорейшем освобождении жительницы Крыма, задержанной в понедельник на границе с Украиной, а также в международные организации, требуя осудить неправомерные действия украинских спецслужб.
Как сообщается на сайте российского движения «Волонтеры победы», жительницу Крыма Елену Одновол, которая, по данным пресс-службы движения, является гражданской РФ, задержали украинские правоохранительные органы 23 апреля, когда она ехала на Украину к родственникам.
"В связи с неправомочным задержанием и нарушением прав жительницы Крыма направила обращение уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой с просьбой о содействии в скорейшем освобождении Елены Одновол. Также обратилась в соответствующие международные организации с просьбой об оказании помощи в освобождении Елены Одновол и с требованием осудить подобные действия украинской стороны и способствовать недопущению их впредь", — говорится в официальном заявлении Москальковой.
Она отметила, что задержание Одновол вызвало у нее крайнюю обеспокоенность, учитывая тот факт, что крымчанка является активистом общественной организации «Волонтеры победы», а генеральный прокурор Украины предъявляет ей обвинения в «подрывной деятельности» и «нарушении суверенитета Украины». Москалькова назвала подобные обвинения абсурдными.
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