Ещё
Эксперт оценил идею запретить российским судам входить во внутренние воды Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Совет Европы пригрозил наказать Россию
Совет Европы пригрозил наказать Россию

Эксперт оценил идею запретить российским судам входить во внутренние воды Украины 

RT на русском 1 час назад
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил идею запретить российским судам входить во внутренние воды Украины.
«Заявления Киева о террористической угрозе со стороны российских судов — лишь поиск повода для новых нападок на Россию», — заявил эксперт.
В качестве примера он привёл ситуацию с судном «Норд», которое перевозило рыбу, но было задержано на Украине.
Как отметил Безпалько, ни российские судовладельцы, ни моряки не хотят повторить этот прецедент.
«Потому сегодняшние заявления Киева — скорее, популизм и констатация уже случившегося. Целенаправленным ограничением против российских судов оно, скорее всего, стать уже не сможет», — добавил эксперт.
Ранее экс-депутат Одесского областного совета Алексей Албу в беседе с ФАН оценил ситуацию вокруг экипажа судна «Норд».
RT на русском: последние новости
УПЦ: националисты активизировались после заявления Порошенко об объединении церквей На Украине предложили запретить российским судам входить во внутренние воды страны Генпрокурор Украины сообщил о задержании «доверенного лица Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греф анонсировал «грандиозные изменения»176
В московском метро произошло ЧП6
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву23
Газпром готов построить «Северный поток-3»285
Победителя олимпиады нашли мертвым после проверки ФСБ72
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
10:14
В столице запустят сервис для инвесторов
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение