Эксперт оценил идею запретить российским судам входить во внутренние воды Украины

«Заявления Киева о террористической угрозе со стороны российских судов — лишь поиск повода для новых нападок на Россию », — заявил эксперт.

В качестве примера он привёл ситуацию с судном «Норд», которое перевозило рыбу, но было задержано на Украине.

Как отметил Безпалько, ни российские судовладельцы, ни моряки не хотят повторить этот прецедент.

«Потому сегодняшние заявления Киева — скорее, популизм и констатация уже случившегося. Целенаправленным ограничением против российских судов оно, скорее всего, стать уже не сможет», — добавил эксперт.

Ранее экс-депутат Одесского областного совета Алексей Албу в беседе с ФАН оценил ситуацию вокруг экипажа судна «Норд».