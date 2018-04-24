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Портнов: Партнер Порошенко попал в реестр потенциальных госизменников Украины
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Портнов: Партнер Порошенко попал в реестр потенциальных госизменников Украины 

Украина.ру 19 минут назад
Фото: Украина.ру
Мелочь, а приятно.
Мое заявление (http://u.to/kkT1EQ) о государственной измене, совершенной менеджером Петра Порошенко, руководившим его Севастопольским морским заводом, а сейчас — крупнейшим оборонным предприятием Украины «Зоря-Машпроект», внесено правоохранителями в единый реестр досудебных расследований.
Думаю, это было сделано под давлением публичных обстоятельств, интересом СМИ и как-бы для создания атмосферы законности.
Напомню, в апреле 2014 года фигурант, ещё до победы своего патрона на президентских выборах, успел неудачно признать Севастополь российским городом федерального значения и начать посылать российским министерствам отчётность (доказательства здесь: http://u.to/2j31EQ).
Понятно, что принадлежащие Порошенко прокуратура и СБУ расследовать это не будут, но внесение в реестр всё равно — прекрасно.
Также напоминаю, что заявление было подано в рамках учебно-воспитательных мероприятий в ответ на дешёвый пафос и упоминание в суе моей фамилии.
Будем использовать вытекающие из этого решения процессуальные права и публичность для того, чтобы в информационном поле основательно приклеить преступникам ярлыки сепаратистов и изменников Родины.
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