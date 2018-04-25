Ирина Верещук: Слезы гордости мешают говорить о достижениях Генеральной прокуратуры по борьбе с коррупцией

«Слезы гордости мешают говорить о достижениях Генеральной прокуратуры по борьбе с коррупцией», — сказала с иронией эксперт по международным вопросам Ирина Верещук на канале «112 Украина », комментируя скандал вокруг социальной рекламы, в которая воспевает генпрокурора Юрия Луценко

По словам эксперта, украинцы и европейские партнеры уже больше не доверяют словам украинских властей об их успехах в борьбе с коррупцией.

«Европа уже не знает, как еще артикулировать свои претензии, чтобы они дошли до украинских политиков. Уже перешли к конкретным указаниям, что и как надо сделать, как для школьников третьего класса», — сказала она.

Эксперт считает, что украинскую власть прижимают к стенке ее же обещаниями. Власть набрала кредитов и наобещала «золотые горы», а теперь не хочет их выполнять и они висят «дамокловым мечом».

Верещук сообщила, что западные партнеры будут теперь использовать «принцип канапе» для украинской власти. Что означает общественное давление и внешнее давление со стороны западных институтов с помощью финансов.

«В противном случае, на Украине так и будут продолжаться только разговоры о борьбе с коррупцией, которые мы слышим от генпрокурора. В тоже время эшелоны контрабанды продолжают идти на восток, а общество узнает о новых схемах разворовывания бюджета», — резюмировала Верещук.