Аксенов счел задержание на Украине крымских моряков признаком трусости

"Вымещение злобы на гражданах — это признак трусости и слабости. Я понимаю, если бы конкретных участников (задержали — ред.) — меня, или тех, кто голосовал, но чего рыбаков трогать, чего женщин трогать, для чего это все делают? Это только трусы делают, и принимать решение такое может только слабая личность", — сказал Аксенов.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. При этом Киев считает их украинскими гражданами. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

Украинский суд 30 марта арестовал судно «Норд». На членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").