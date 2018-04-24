На долгую память: Нацбанк Украины выпустит коллекционную монету с Крымом

Монета с достопримечательностями Крыма, выпущенная Нацбанком Украины

Номинал новой монеты, сделанной из биметалла, составляет 5 гривен (около 12 рублей), тираж — 45 тысяч штук.

На реверсе монеты изображена стилизованная карта Украины с Крымским полуостровом, а также надписи «Автономная Республика Крым» (вверху) и «Украина» (внизу).

На аверсе изображены некоторые достопримечательности Крыма: Ханский дворец в Бахчисарае, Аю-Даг, беседка в Херсонесе, где был крещен князь Владимир, античный корабль. Также внизу на аверсе помещена композиция из амфоры, винограда, горной лаванды, татарской и античной монет.

Заявленная цена коллекционной монеты с Крымом — 44 гривны (чуть более 100 рублей).