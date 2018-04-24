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На долгую память: Нацбанк Украины выпустит коллекционную монету с Крымом
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На долгую память: Нацбанк Украины выпустит коллекционную монету с Крымом 

РИА Новости Крым 43 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. Национальный банк Украины выпускает новую коллекционную монету из серии «Области Украины», посвященную Автономной Республике Крым. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
Монета с достопримечательностями Крыма, выпущенная Нацбанком Украины
Номинал новой монеты, сделанной из биметалла, составляет 5 гривен (около 12 рублей), тираж — 45 тысяч штук.
На реверсе монеты изображена стилизованная карта Украины с Крымским полуостровом, а также надписи «Автономная Республика Крым» (вверху) и «Украина» (внизу).
На аверсе изображены некоторые достопримечательности Крыма: Ханский дворец в Бахчисарае, Аю-Даг, беседка в Херсонесе, где был крещен князь Владимир, античный корабль. Также внизу на аверсе помещена композиция из амфоры, винограда, горной лаванды, татарской и античной монет.
Заявленная цена коллекционной монеты с Крымом — 44 гривны (чуть более 100 рублей).
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