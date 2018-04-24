В Госдуме считают поездки крымчан на Украину за биопаспортами опрометчивыми

Козенко сообщил о многочисленных фактах поездок жителей полуострова на Украину для получения биометрических паспортов. По его данным, некоторые это делают для получения возможности выезда в страны Шенгенской зоны, а также по некоторым иным причинам.

"Я считаю, нечего некоторым нашим крымчанам ездить на Украину и получать там биометрические паспорта. Это абсолютно недопустимо, потому что, получая такие биометрические паспорта, они автоматически становятся на учет в службе безопасности Украины ", — сказал Козенко.

Депутат Госдумы затруднился назвать примерное число жителей Крыма , которые получили на Украине биометрические паспорта, отметив, что этой статистикой обладают власти соседней страны.

"Я считаю, что необходимо вводить норму об обязательном уведомлении миграционных служб России о таком действии: если гражданин России, житель Крыма уже после 2014 года получил такой биометрический паспорт на Украине. В России есть обязательная норма об уведомлении двойного гражданства, должна быть и такая норма", — полагает Козенко.