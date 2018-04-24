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В Госдуме считают поездки крымчан на Украину за биопаспортами опрометчивыми
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В Госдуме считают поездки крымчан на Украину за биопаспортами опрометчивыми 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости. Поездки крымчан за биометрическими паспортами на территорию Украины являются опрометчивыми, получившие такие паспорта крымчане должны уведомлять власти об этом, заявил РИА Новости во вторник депутат Госдумы РФ Андрей Козенко.
Козенко сообщил о многочисленных фактах поездок жителей полуострова на Украину для получения биометрических паспортов. По его данным, некоторые это делают для получения возможности выезда в страны Шенгенской зоны, а также по некоторым иным причинам.
"Я считаю, нечего некоторым нашим крымчанам ездить на Украину и получать там биометрические паспорта. Это абсолютно недопустимо, потому что, получая такие биометрические паспорта, они автоматически становятся на учет в службе безопасности Украины", — сказал Козенко.
Депутат Госдумы затруднился назвать примерное число жителей Крыма, которые получили на Украине биометрические паспорта, отметив, что этой статистикой обладают власти соседней страны.
"Я считаю, что необходимо вводить норму об обязательном уведомлении миграционных служб России о таком действии: если гражданин России, житель Крыма уже после 2014 года получил такой биометрический паспорт на Украине. В России есть обязательная норма об уведомлении двойного гражданства, должна быть и такая норма", — полагает Козенко.
Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Служба безопасности Украины задержала на границе с Крымом доверенное лицо Путина на полуострове на последних президентских выборах. После этого депутат ГД от Крыма Андрей Козенко заявил, что крымчанам следует отказаться от поездок на Украину.
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