Аксенов удивился инициативе Киева запретить вход судов из РФ во внутренние воды Украины

СИМФЕРОПОЛЬ , 24 апреля. / ТАСС /. Глава Крыма Сергей Аксенов удивился инициативе Киева закрыть российским судам возможность входа во внутренние воды Украины , поскольку такие меры ударят по экономике самой страны. Об этом он сообщил журналистам во вторник.

"Я думаю, что они [российские суда] и не заходили особо [во внутренние воды Украины], а сейчас вообще не будут заходить. Только сумасшедший может отказаться [от грузооборота с Россией ], сказать, что нам не нужны суда с грузами, с товарами для своих людей", — сказал Аксенов. Он также назвал такую инициативу Киева «чушью», вместе с тем, глава региона уверен, что ситуация изменится. «Думаю, что все поправится», — сказал он.

Ранее во вторник сообщалось, что министерство инфраструктуры Украины предложило закрыть российским судам возможность входа во внутренние воды страны.

В апреле 2014 года украинское правительство , не признавая результаты Крымского референдума и последующее воссоединение Крыма и Севастополя с РФ, издало распоряжение о закрытии морских портов, расположенных на территории полуострова ( Евпатории Керчи , Севастополя, Феодосии, Ялты). При этом заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты, расположенные на территории Крыма и Севастополя, Киев рассматривает как нарушение норм международного права и законодательства Украины.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.