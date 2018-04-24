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Аксенов удивился инициативе Киева запретить вход судов из РФ во внутренние воды Украины
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Аксенов удивился инициативе Киева запретить вход судов из РФ во внутренние воды Украины 

ТАСС 49 минут назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов удивился инициативе Киева закрыть российским судам возможность входа во внутренние воды Украины, поскольку такие меры ударят по экономике самой страны. Об этом он сообщил журналистам во вторник.
"Я думаю, что они [российские суда] и не заходили особо [во внутренние воды Украины], а сейчас вообще не будут заходить. Только сумасшедший может отказаться [от грузооборота с Россией], сказать, что нам не нужны суда с грузами, с товарами для своих людей", — сказал Аксенов. Он также назвал такую инициативу Киева «чушью», вместе с тем, глава региона уверен, что ситуация изменится. «Думаю, что все поправится», — сказал он.
Ранее во вторник сообщалось, что министерство инфраструктуры Украины предложило закрыть российским судам возможность входа во внутренние воды страны.
В апреле 2014 года украинское правительство, не признавая результаты Крымского референдума и последующее воссоединение Крыма и Севастополя с РФ, издало распоряжение о закрытии морских портов, расположенных на территории полуострова (Евпатории, Керчи, Севастополя, Феодосии, Ялты). При этом заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты, расположенные на территории Крыма и Севастополя, Киев рассматривает как нарушение норм международного права и законодательства Украины.
Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.
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