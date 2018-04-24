Турчинов использовал русских классиков для военной пропаганды против России

Глава СНБО Украины Александр Турчинов написал небольшое «эссе-размышление» на русском языке, в котором заявил, что для русских война стала «формой самореализации»; вывод он сделал на основании всего лишь одного отрывка из книги Льва Толстого «Хаджи Мурат».

Он заявил, что российский «политический и интеллектуальный бомонд» «очень нервно» смог пережить «непатриотический выпад русского классика Михаила Юрьевича Лермонтова » — Турчинов имеет в виду стихотворение «Прощай, немытая Россия ».

«Попытки объяснить, что все-таки имел в виду Лермонтов, … не позволили имперским пропагандистам убедительно «отмыть» отечество на фоне построения целостной картины величия и вселенского мессианства российского народа», — написал он в своем Facebook.

По его словам, русская классическая литература раскрывает русскую душу лучше всего. Из всей русской литературы он взял только один отрывок — из произведения «Хаджи Мурат» Льва Толстого о разоренном русскими военными чеченском селе.

По мнению Турчинова, «феномен российского народа» создали «страшная смесь ордынской жестокости, таежного хамства и многовековой рабской озлобленности».

«Он (народ) опасен и разрушителен, склонен к агрессии (бессмысленной и беспощадной). Тоталитарная форма государственности для него является необходимой системой сдерживания и укрощения», — пишет секретарь СНБО Украины.

Он заявил, что для русских «война стала формой самореализации», потому что тогда «не сдерживают, можно проявить свое нутро».

«Оккупация Кавказа, Западной Украины, Восточной Европы, Крыма , Донбасса… Все эти события похожи как по форме, так и по содержанию», — пишет Турчинов, основываясь на вырванном из контекста отрывке произведения.

Свое эссе он закончил словами о том, что сейчас «не хватает классиков в литературе, в журналистике, в политике и в жизни».